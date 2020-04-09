Patates diyeti ile kilolara elveda!

Bu diyet listesi, genel itibariyle bütün öğünlerinizde haşlanmış patates

tüketme esasına dayanmaktadır. Patates, hem kalori miktarı bakımından son

derece düşük olduğu gibi tüketildiğinde de vücudun uzun bir zaman boyunca

tok kalmasına destek verdiği için sağlıklı ve etkili kilo verdiren diyet

listelerinin göz bebeği haline gelmiştir.