Patates diyeti ile kilolara elveda!
3 günde 5 kilo verdiren haşlanmış patates diyeti çok kısa bir süreç içerisinde uzun bir zamandır amaçladığınız fiziksel görünüme kavuşmanıza büyük destek verecektir.
Patates diyeti, haşlanmış patates tüketmeye dayalı bir beslenme biçimi. Kısa sürede çok kilo verdirmesiyle son dönemlerin en popüler şok diyetlerinden biri arasına giren patates diyetinde haşlanmış patatese ek olarak yağsız yoğurt da tüketiliyor.
Bu diyet listesi, genel itibariyle bütün öğünlerinizde haşlanmış patates
tüketme esasına dayanmaktadır. Patates, hem kalori miktarı bakımından son
derece düşük olduğu gibi tüketildiğinde de vücudun uzun bir zaman boyunca
tok kalmasına destek verdiği için sağlıklı ve etkili kilo verdiren diyet
listelerinin göz bebeği haline gelmiştir.
Aynı zamanda patates içeriğinde bol
miktarda lif de barındırması açısından kendinizi aç hissetmenize ve daha
fazla kalori alımına gitmenize engel olmaktadır ve böylece kilo verme
sürecinizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesine olanak tanımaktadır.
Bulması ve satın alması oldukça kolay olan, bunun yanında ekonomik bir besin de olan patatesin merkezinde yer aldığı 3 günlük örnek bir diyet listesi şu şekilde...