Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma yazı hangi aya denk geliyor, kaç gün sürecek?
Sonbahar aylarında kısa süreli sıcak hava dalgası olarak bilinen pastırma sıcakları için geri sayım başladı. Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, pastırma yazı hangi aya denk geliyor? Genellikle ekim sonu ile kasım ayı arasında görülen bu dönem, birkaç gün ile yaklaşık bir hafta arasında etkili olabiliyor. Kesin tarih ise her yıl hava koşullarına göre değişiyor.
Sonbaharın serin günlerinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar pastırma sıcaklarının ne zaman yaşanacağını araştırıyor. “Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?”, “Kaç gün sürecek?”, “Pastırma yazı hangi ayda olur?” soruları gündemde yer alıyor. Halk arasında “pastırma yazı” olarak da bilinen bu dönem, sonbaharda havaların kısa süreli olarak yeniden ısınmasıyla ortaya çıkıyor. Gündüz sıcaklıklarının artmasına rağmen geceleri serin hava etkisini sürdürebiliyor.
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Pastırma sıcakları genellikle ekim ayının son haftaları ile kasım ayının ilk dönemlerinde görülüyor. 2026 yılında da pastırma sıcaklarının ekim sonu ve kasım ayı içerisinde etkili olması bekleniyor. Ancak kesin başlangıç tarihi, atmosferik koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
PASTIRMA YAZI HANGİ AYA DENK GELİYOR?
Pastırma yazı çoğunlukla ekim sonu ve kasım ayı içerisinde yaşanıyor. Bu dönemde kuzeyden gelen soğuk hava akımlarının zayıflaması ve yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle sıcaklıklar kısa süreli olarak yükseliyor.
PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?
Pastırma sıcaklarının süresi her yıl değişiklik gösterebilir.
Pastırma sıcaklarının genel özellikleri:
Birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilir
Gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkabilir
Gece ve sabah saatlerinde serin hava devam edebilir
Yağışsız ve sakin hava koşulları görülebilir
PASTIRMA SICAKLARI NEDEN OLUR?
Pastırma sıcakları, sonbahar döneminde atmosferde meydana gelen hava hareketleri nedeniyle oluşur.
Bu dönemin oluşmasında etkili olan faktörler:
Yüksek basınç sistemleri
Bulutsuz hava koşulları
Soğuk hava girişlerinin kısa süreli azalması
Gündüz güneşlenmenin artması
PASTIRMA YAZI NEDEN BU İSMİ ALDI?
Pastırma yazı isminin, geçmişte pastırmaların hazırlanıp kurutulduğu döneme denk gelmesinden kaynaklandığı biliniyor. Sonbahardaki kısa süreli sıcak ve kuru hava koşullarının pastırma yapımı için uygun olması nedeniyle bu dönem halk arasında “pastırma yazı” olarak adlandırıldı.
PASTIRMA SICAKLARINDA HAVA NASIL OLUR?
Pastırma sıcaklarında genellikle gündüzleri sıcak ve güneşli hava görülür. Ancak sabah ve gece saatlerinde sıcaklık farkı belirgin olabilir. Bu nedenle özellikle sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde serin hava etkisini hissettirebilir.
PASTIRMA SICAKLARINDAN SONRA KIŞ MI GELİR?
Pastırma sıcakları, kış mevsiminin başlamasından önce yaşanan kısa süreli sıcak dönemlerden biridir. Bu dönemin ardından hava sıcaklıklarında yeniden düşüş yaşanabilir ve kış koşulları daha belirgin hale gelebilir.
2026 KIŞI SOĞUK GEÇECEK Mİ?
Kış mevsiminin nasıl geçeceği uzun vadeli hava tahminleriyle takip ediliyor. Mevsimsel tahminlerde sıcaklık ve yağış değerleri değerlendiriliyor ancak kesin hava durumu tahminleri kısa vadeli meteorolojik verilerle yapılabiliyor.