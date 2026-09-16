Pastırma sıcakları için tarih araştırılıyor! Pastırma yazı ne zaman başlar, kaç gün sürer?

Sonbaharda sıcaklıkların düşmesinin ardından kısa süreli yeniden yükseldiği dönem halk arasında “pastırma sıcakları” veya “pastırma yazı” olarak adlandırılıyor. “Pastırma sıcakları ne zaman?”, “Pastırma yazı hangi ayda?”, “2026 pastırma sıcakları hangi tarihte başlayacak?” ve “Pastırma sıcakları kaç gün sürecek?” gibi sorular araştırılıyor. Bu hava olayı her yıl aynı tarihte gerçekleşmiyor ve ancak kısa vadeli meteorolojik tahminlerle netleşiyor. Peki Türkiye’de genellikle hangi dönemde görülüyor? İşte ayrıntılar.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma sıcaklarının takvimde belirlenmiş kesin bir başlangıç tarihi bulunmuyor. Türkiye’de bu ifade genellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısında görülen, mevsim normallerinin üzerinde sıcak ve sakin hava dönemleri için kullanılıyor. Bazı yıllarda daha erken veya daha geç ortaya çıkabiliyor, bazı yıllarda ise belirgin bir pastırma sıcakları dönemi yaşanmayabiliyor.

2026 PASTIRMA YAZI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

16 Eylül 2026 itibarıyla pastırma sıcaklarının başlayacağı kesin günü söylemek için henüz erken. Ekim sonu ve kasım ayına ilişkin günlük hava tahminlerinin bu kadar önceden kesinleştirilmesi mümkün değil. Bu nedenle “2026 pastırma sıcakları şu gün başlayacak” şeklindeki kesin tarihleri meteorolojik tahmin olarak değerlendirmemek gerekiyor. Tarih, dönem yaklaştığında güncel hava modelleriyle daha net görülebilecek.

PASTIRMA SICAKLARI HANGİ AYDA OLUR?

Pastırma sıcakları en çok ekim sonu ve kasım ayında görülüyor. Sonbaharın soğuk ve yağışlı günleri başladıktan sonra birkaç günlük açık, güneşli ve görece sıcak hava oluşabiliyor. Gündüz sıcaklıkları belirgin biçimde yükselse de geceler serin kalabiliyor. Bu nedenle pastırma yazını gerçek anlamda yaz mevsiminin geri dönüşü olarak değerlendirmemek gerekiyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma sıcaklarının sabit bir süresi de bulunmuyor. Atmosfer koşullarına bağlı olarak birkaç gün ile yaklaşık bir hafta arasında etkili olabiliyor. Bazı yıllarda daha uzun süreli sıcak hava görülebilse de bunun her yıl gerçekleşeceğine ilişkin meteorolojik bir kural yok. Süreyi yüksek basınç sisteminin bölgede ne kadar kalacağı belirliyor.

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı, sonbaharın ilerleyen döneminde soğuk havaların ardından sıcaklıkların geçici olarak yükselmesiyle ortaya çıkan hava koşullarına verilen geleneksel isim. Genellikle açık gökyüzü, düşük yağış ihtimali, zayıf rüzgâr ve gündüz saatlerinde mevsim normallerinin üzerine çıkabilen sıcaklıklarla kendini gösteriyor.

NEDEN PASTIRMA SICAKLARI DENİYOR?

İfadenin Anadolu’daki geleneksel pastırma üretimiyle ilişkilendirildiği kabul ediliyor. Sonbaharın bu dönemindeki gündüzleri sıcak, geceleri ise serin ve kuru hava koşullarının pastırmanın hazırlanması ve kurutulması açısından elverişli olduğu düşünülüyor. Bu nedenle kısa süreli sıcak hava dönemleri zamanla “pastırma yazı” ve “pastırma sıcakları” adıyla anılmaya başladı.

PASTIRMA SICAKLARI TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE AYNI ANDA MI OLUR?

Hayır. Türkiye’nin coğrafi yapısı nedeniyle sıcaklıklar ve hava sistemleri bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde aynı günlerde aynı sıcaklık değerlerinin görülmesi gerekmiyor. Bir bölgede pastırma yazını andıran sıcak ve sakin hava yaşanırken başka bir bölgede yağışlı veya daha serin koşullar görülebiliyor.