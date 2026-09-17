Pastırma sıcakları için tarih araştırılıyor! 2026 pastırma yazı ne zaman, hangi ayda başlayacak?

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla pastırma yazının görüleceği tarihler araştırılıyor. “Pastırma sıcakları ne zaman?”, “2026 pastırma yazı hangi tarihte?”, “Pastırma sıcakları ekimde mi kasımda mı?” ve “Pastırma yazı kaç gün sürer?” gibi sorular merak ediliyor. Pastırma sıcakları meteorolojik takvimde kesin başlangıç ve bitiş tarihi bulunan bir dönem değil. Peki 2026’da hangi tarihler öne çıkıyor, sıcak hava kaç gün etkili olabilir? İşte ayrıntılar.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma sıcakları Türkiye’de genellikle ekim ayının son günlerinden kasım ayının ortalarına kadar olan dönemde görülebiliyor. Özellikle kasım ayının ilk iki haftası pastırma yazıyla sık ilişkilendiriliyor. Ancak atmosfer koşulları her yıl değiştiği için pastırma sıcaklarının sabit bir başlangıç tarihi bulunmuyor.

2026 PASTIRMA YAZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılı için pastırma sıcaklarının başlayacağı kesin tarih henüz meteorolojik tahminlerle netleşmedi. Bazı değerlendirmelerde 25 Ekim-15 Kasım arasındaki dönem öne çıkarılıyor. Ancak bu tarih aralığı kesin bir hava tahmini değil. Pastırma yazının hangi günlerde yaşanacağı ekim ayının sonlarına yaklaşıldığında kısa ve orta vadeli hava tahminleriyle daha net belli olacak.

PASTIRMA SICAKLARI EKİMDE Mİ KASIMDA MI OLUR?

Pastırma sıcakları hem ekim hem de kasım ayında görülebiliyor. Türkiye’de en sık ekim sonu ile kasımın ilk yarısı arasındaki kısa süreli sıcaklık yükselişleri pastırma yazı olarak adlandırılıyor. Bir yıl ekim sonunda başlayan sıcak dönem başka bir yıl kasımın ilk veya ikinci haftasına kayabiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma yazının süresi de kesin değil. Genellikle birkaç gün ile yaklaşık bir hafta arasında etkili oluyor. Bazı yıllarda sıcak ve sakin hava daha uzun sürebilirken bazı yıllarda yalnızca birkaç günlük sıcaklık artışı görülebiliyor. Hatta belirgin bir pastırma yazının yaşanmadığı yıllar da olabiliyor.

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı, sonbaharda havaların soğumaya başlamasının ardından gündüz sıcaklıklarının kısa süreli olarak yeniden yükseldiği sıcak, güneşli ve sakin hava dönemine verilen isim. Bu dönemde gündüz saatlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkabilirken sabah ve gece saatlerinde serin hava devam edebiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI NASIL OLUŞUR?

Pastırma yazıyla ilişkilendirilen hava koşullarında yüksek basınç sistemleri etkili oluyor. Havanın dikey hareketlerinin zayıflaması yağış ihtimalini azaltırken açık, sakin ve güneşli günler ortaya çıkabiliyor. Gündüz güneşlenmeyle sıcaklık yükselirken açık gökyüzü nedeniyle gece sıcaklıkları hızla düşebiliyor.

NEDEN PASTIRMA YAZI DENİYOR?

“Pastırma yazı” ifadesi geleneksel pastırma üretimiyle ilişkilendiriliyor. Sonbaharın bu döneminde görülen gündüzleri ılık ve kuru, geceleri ise serin hava koşullarının pastırmanın hazırlanması ve kurutulması açısından uygun olduğu kabul ediliyor. Bu nedenle kış öncesindeki kısa süreli sıcak hava dönemleri halk arasında pastırma sıcakları adıyla anılıyor.

2026 PASTIRMA SICAKLARI KAÇ DERECE OLACAK?

16 Eylül itibarıyla ekim sonu ve kasım başındaki günlük sıcaklıkları güvenilir biçimde verecek kadar yakın bir tahmin dönemi bulunmuyor. Pastırma yazı yaşanması halinde temel özellik, belirli bir sıcaklık rakamından ziyade gündüz sıcaklıklarının o bölgenin mevsim normallerinin üzerine çıkması olacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde sıcaklık değerleri de birbirinden farklı gerçekleşebilir.