Pasaportunda İsrail mührü olan 2 ülkeye gidemiyor! İşte vizesiz ülkeler
Son yapılan anlaşmalarla birlikte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülke sayısında artış oldu. Listede yer alan 2 ülkeye gitmek için pasaportta İsrail mührünün olmaması gerekiyor.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa dahil dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Hatta kimisine sadece kimlik belgesiyle bile gidilebiliyor.
İşte Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği bazı ülkeler
Arnavutluk
Yüzlerce yıl Osmanlı yönetiminde kalan ve bu devrin pek çok tarihi eserini günümüze taşıyan Arnavutluk'ta Türk vatandaşları 90 gün vizesiz seyahat edebiliyor.
Rusya
St. Petersburg'a online vize ile 8 gün vizesiz seyahat hakkı var. Yakın bir tarihte Rusya'nın geri kalan bölgelerinde de Türk vatandaşları online vize başvurusu sonrası alacağı belgeyle seyahat edebilecek.
Maldivler
Yeryüzü cenneti olarak da anılan Maldivler'de bir yıl içinde 30 gün boyunca vizesiz kalmak mümkün.