'Parkta yattım çöpten ekmek yedim' dedi! Selami Şahin eşiyle bakın nasıl tanışmış
Türk müziğinin başarılı ismi Selami Şahin hayat hikayesinde bilinmeyen her şeyi anlattı. Şahin'in yaşadıkları herkesi şaşırttı.
Bir süredir salgın sebebiyle Çeşme'deki müstakil evinde yaşayan 73 yaşındaki Selami Şahin, hayat hikayesi hakkında bilinmeyen her şeyi anlattı. Türk müziğine yüzlerce eser katan usta isim Hürriyet'e şaşırtan açıklamalarda bulundu.
◊ 55 yıldır sanat dünyasındasınız. Nasıl geçti yıllar?
Su misali akıp gidiyor zaman. Mesela bu sabah evden çıkışını geri getirmek istesen, mümkün mü? Değil.
◊ Siz sözlerin ustasısınız. Bir cümleyle nasıl anlatırdınız yaşadıklarınızı?
Benim hayatım bir roman Hakan.
◊ O romanın sayfalarını birlikte çevirmeye başlayalım mı?
Tabii. Antakya’nın Yayladağ’ında, Suriye hududuna yakın bir köyde doğdum. Rahmetli anne-babam çok fakirdi. Babam inşaat işçisiydi. Annem Mısırlıydı, hiç Türkçe bilmezdi. Ben de Türkçeyi ilkokula giderken öğrendim.
◊ Şarkıcı olma fikri nasıl aklınıza girdi?
Öğretmenlerim “Senin sesin çok güzel. Günün birinde şarkıcı olabilirsin” derdi. Ama nota, müzik nedir bilmiyordum ki. Sadece köyde kendi kendime kaval çalardım. Ben de “Şarkıcı olacağım” diye ailemin gönlünü alıp köyden yola çıktım.
◊ İlk durak neresi oldu?
15 yaşında üstü kapalı bir kamyona bindim, cebimde beş kuruş para olmadan Antakya’ya gittim.
(Fotoğraf: 2018’de vefat eden abisi Ahmet Şahin’le)