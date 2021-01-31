'Parkta yattım çöpten ekmek yedim' dedi! Selami Şahin eşiyle bakın nasıl tanışmış

◊ Şarkıcı olma fikri nasıl aklınıza girdi?

Öğretmenlerim “Senin sesin çok güzel. Günün birinde şarkıcı olabilirsin” derdi. Ama nota, müzik nedir bilmiyordum ki. Sadece köyde kendi kendime kaval çalardım. Ben de “Şarkıcı olacağım” diye ailemin gönlünü alıp köyden yola çıktım.



◊ İlk durak neresi oldu?

15 yaşında üstü kapalı bir kamyona bindim, cebimde beş kuruş para olmadan Antakya’ya gittim.



(Fotoğraf: 2018’de vefat eden abisi Ahmet Şahin’le)