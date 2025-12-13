Pendik sahilinde bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.Abone ol
Dr. Tahsin Arcan Parkı yanındaki cep otoparkında park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz oturduğunu fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından otomobilin kapılarının açılmasının ardından sağlık ekipleri hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.