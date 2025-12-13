BIST 11.311
Anadolu Ajansı
Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Pendik sahilinde bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Dr. Tahsin Arcan Parkı yanındaki cep otoparkında park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz oturduğunu fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından otomobilin kapılarının açılmasının ardından sağlık ekipleri hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

