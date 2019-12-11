Paris Saint Germain Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı CANLI YAYIN

Hafta sonu Alanyaspor'u yenerek moral bulan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ki son maçına çıkıyor. Sadece iki puanı bulanan ve son sırada yer alan Galatasaray deplasmanda kazanarak Club Brugge'ün puan kaybetmesini bekleyecek. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa'nın Paris St Germain (PSG) takımıyla karşılaşıyor. Başkent Paris'teki Parc des Princes'de TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetiyor ve müsabaka beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor. Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.

PSG: 2 - 0 :Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

35' GOL!!! Paris St Germain durumu 2-0'a getiriyor. Neymar ceza alanı sağ çizgisinde bulunan Pablo Sarabia'ya topu aktarıyor. Pablo Sarabia topu kontrol edip vuruşunu yapıyor uzak direğin içine çarpan top ağlarla buluşuyor.

33' GOL!!! Paris St Germain 1-0 öne geçiyor. Neymar'ın ara pasında Kylian Mbappe ceza alanı içerisine giriyor altıpas ön çizgisine doğru aktarıyor ve Mauro Icardi boş kaleye topu ağlara gönderiyor.

Stat: Parc des Princes

Hakem: Istvan Kovacs (Romanya)

Saat: 23.00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

PSG: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi

Teknik direktör: Thomas Tuchel

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor

Teknik direktör: Fatih Terim