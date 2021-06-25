Paris Hilton Türk'e teklif yaptı! ABD'de ortak işe giriyorlar: Telefonum yıkılıyor

Zili, "Mesajlardan dolayı telefonum kilitlendi desem yeridir. Özellikle Türkiye’deki camiadan gelen telefonlar ve tebrikler o kadar fazla ki hepsine yetişmekte zorlanıyorum. Bu projenin heyecanını benimle paylaşan bütün dostlarıma ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.