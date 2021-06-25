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Paris Hilton Türk'e teklif yaptı! ABD'de ortak işe giriyorlar: Telefonum yıkılıyor

Paris Hilton Türk'e teklif yaptı! ABD'de ortak işe giriyorlar: Telefonum yıkılıyor

ABD'li ünlü isim Paris Hilton'dan gelen teklifi duyuran Türk'ün telefonları susmaz oldu.

Paris Hilton Türk'e teklif yaptı! ABD'de ortak işe giriyorlar: Telefonum yıkılıyor

Türk işletmeci Samet Zili, ünlü moda tasarımcısı, oyuncu ve manken Paris Hilton ile ABD’de güzellik merkezi açmaya hazırlanıyor. Zili, teklifin Paris Hilton'dan geldiğini söyledi.

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Paris Hilton Türk'e teklif yaptı! ABD'de ortak işe giriyorlar: Telefonum yıkılıyor

Zili, gerek bu konuda tebrik etmek isteyenler gerekse ortak olmak isteyenlerin çokluğundan dolayı gayet memnun olduğunu ifade etti.

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Paris Hilton Türk'e teklif yaptı! ABD'de ortak işe giriyorlar: Telefonum yıkılıyor

Zili, “Paris Hilton’un teklifini Instagram hesabımda paylaştığımdan beri tabiri caizse hesabım ve telefonum yıkılıyor." diye konuştu. 

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Paris Hilton Türk'e teklif yaptı! ABD'de ortak işe giriyorlar: Telefonum yıkılıyor

Zili, "Mesajlardan dolayı telefonum kilitlendi desem yeridir. Özellikle Türkiye’deki camiadan gelen telefonlar ve tebrikler o kadar fazla ki hepsine yetişmekte zorlanıyorum. Bu projenin heyecanını benimle paylaşan bütün dostlarıma ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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