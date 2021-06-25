Paris Hilton Türk'e teklif yaptı! ABD'de ortak işe giriyorlar: Telefonum yıkılıyor
ABD'li ünlü isim Paris Hilton'dan gelen teklifi duyuran Türk'ün telefonları susmaz oldu.
Türk işletmeci Samet Zili, ünlü moda tasarımcısı, oyuncu ve manken Paris Hilton ile ABD’de güzellik merkezi açmaya hazırlanıyor. Zili, teklifin Paris Hilton'dan geldiğini söyledi.
Zili, gerek bu konuda tebrik etmek isteyenler gerekse ortak olmak isteyenlerin çokluğundan dolayı gayet memnun olduğunu ifade etti.
Zili, “Paris Hilton’un teklifini Instagram hesabımda paylaştığımdan beri tabiri caizse hesabım ve telefonum yıkılıyor." diye konuştu.
Zili, "Mesajlardan dolayı telefonum kilitlendi desem yeridir. Özellikle Türkiye’deki camiadan gelen telefonlar ve tebrikler o kadar fazla ki hepsine yetişmekte zorlanıyorum. Bu projenin heyecanını benimle paylaşan bütün dostlarıma ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.