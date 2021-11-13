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Paris Hilton evlendi 4 gelinlik giydi, 3 gün 3 gece düğün...

Paris Hilton evlendi 4 gelinlik giydi, 3 gün 3 gece düğün...

Dünyanın en zengin varisi Paris Hilton, görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi! 'Benim sonsuzluğum başlıyor'' dediği düğününde 4 ayrı gelinlik giydi. İşte göz kamaştıran detaylar...

Paris Hilton evlendi 4 gelinlik giydi, 3 gün 3 gece düğün...

Daha önce aşk hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan dünyanın en zengin varisi Paris Hilton, dördüncü nişanlısı Carter Reum ile nikah masasına oturdu. Çift, Barron'un Bel-Air malikanesinde hayatlarını birleştirdi.

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Paris Hilton evlendi 4 gelinlik giydi, 3 gün 3 gece düğün...

Haftalardır bekarlığa veda partileri düzenleyen 40 yaşındaki Paris Hilton ile iş insanı Carter Reum, Hilton'un dedesi Barron'ın Bel Air'deki malikanesinde hayatlarını birleştirdi. 

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Paris Hilton evlendi 4 gelinlik giydi, 3 gün 3 gece düğün...

Üç gece sürecek olan kutlama, resepsiyonla başladı. Cuma günü Santa Monica İskelesi’nde bir karnaval ile devam edip ve cumartesi sona erecek.

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Paris Hilton evlendi 4 gelinlik giydi, 3 gün 3 gece düğün...

Törene aralarında Emma Roberts, Bebe Rexha, Ashley Benson, Rachel Zoe, Paula Abdul'ün de bulunduğu birçok ünlü düğünün konukları arasındaydı.

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