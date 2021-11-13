Paris Hilton evlendi 4 gelinlik giydi, 3 gün 3 gece düğün...
Dünyanın en zengin varisi Paris Hilton, görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi! 'Benim sonsuzluğum başlıyor'' dediği düğününde 4 ayrı gelinlik giydi. İşte göz kamaştıran detaylar...
Daha önce aşk hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan dünyanın en zengin varisi Paris Hilton, dördüncü nişanlısı Carter Reum ile nikah masasına oturdu. Çift, Barron'un Bel-Air malikanesinde hayatlarını birleştirdi.
Haftalardır bekarlığa veda partileri düzenleyen 40 yaşındaki Paris Hilton ile iş insanı Carter Reum, Hilton'un dedesi Barron'ın Bel Air'deki malikanesinde hayatlarını birleştirdi.
Üç gece sürecek olan kutlama, resepsiyonla başladı. Cuma günü Santa Monica İskelesi’nde bir karnaval ile devam edip ve cumartesi sona erecek.
Törene aralarında Emma Roberts, Bebe Rexha, Ashley Benson, Rachel Zoe, Paula Abdul'ün de bulunduğu birçok ünlü düğünün konukları arasındaydı.