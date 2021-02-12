Parfüm yapımında kullanılıyor! Bartın'da üretilip altın fiyatına satılıyor
BARTIN'da yaşayan vatandaşlar, yeni bir ekonomik kazanç kapısının aralanmasıyla paraya para demiyorlar.
1 metreye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitki olan lavanta yapraklarından elde edilen yağın litresi altın fiyatına alıcı bulmasıyla birlikte kırsal kesimde yaşayan vatandaşların lavanta yetiştiriciliğine olan ilgileri de arttı.
Lavanta bitkisinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağı, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisi olarak biliniyor.
Lavanta uçucu yağının kullanımı kozmetik başta olmak üzere parfüm, sabun ve ilaç sanayinde önemli bir yer tutuyor.
Tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan lavanta yetiştiriciliği organik lavanta balı üretimi için de doğal bir ortam ve imkan sunuyor. Lavanta bahçelerinde oluşan görsel güzellik ise turizm alanında kentlerin önemli değerleri arasına giriyor.