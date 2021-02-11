Parça parça binlerce lira! Nuri Alço'nun hesabını çalıp böyle dolandırdılar
Dolandırıcıların yöntemi pes dedirtti. Nuri Alço'nun sosyal medya hesabını çaldılar. Bahis sitesi adı altında dolandırdılar.
Dolandırıcılar, suçlarına Nuri Alço'yu alet etti. Alço'nun sosyal medya hesabını ele geçiren hackerlar dolandırıcılık amacıyla takipçilerine paylaşım yaptı. Nuri Alço'nun hesabını ele geçiren dolandırıcılar yaptıkları paylaşımda bahis siteleri adı altında paranın işletildiği ve fazla para kazanılacağını söyleyerek kişileri dolandırdı.
Olayın ardından dolandırıldığını fark eden Zehra Aslan Şahin ve Nuri Alço, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Günaydın'dan Buse Pehlivan'ın haberine göre, Savcılığa ifade veren mağdur Zehra Aslan Şahin, olayı şöyle anlattı:
"Nuri Alço'yu şahıs olarak tanırım, kendisini sosyal medya hesabından takip etmekteyim. 9 Şubat günü Nuri Bey'in sosyal medya hesabından 'Mehmet Ali Bey sayesinde bugün tekrar 69 bin lira kazandım. Gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlar mesaj atsın. Mehmet Bey'e yönlendireceğim' şeklinde paylaşım gördüm.''
''Nuri Bey'i tanıdığım ve güvendiğim için mesaj attım. Bana bir cep numarası atılarak irtibata geçmem söylendi. Aradım ve bana referansımın kim olduğunu sordular.''