Parayla tez yazmaya devam ediyor, fiyat veriyorlar! Prof. Dr. Yıldız 'hapis cezası' uyarısı yaptı

Tez konusu ve sayfa sayısına göre değişiyor

İnternet üzerinden tez yazımı için ulaştığımız bir firmanın çalışanı sadece tıp alanında tez hazırladıklarını belirtti. Platformlarının Amerika'da kurulduğunu söyleyen çalışan “Fiyatı ne yazdıracağınıza, tezinizin konusuna göre değişiyor. Editörlerimiz inceleyip ona göre fiyat veriyor. Üniversitelerin kendine göre kuralları var. Bazı üniversiteler 30 sayfa bazıları 120 sayfa istiyor. Bizim için bu kurallar önemli. Türkiye’de maalesef danışman hocalar yeterli donanıma sahip olmadıkları için ya eksik bilgileri var ya da öğrencilere yardımcı olmaktan pek hoşlanmıyorlar. Biz de o açığı gördüğümüz için tamamlamaya çalışıyoruz. Platformumuz Amerika’da kurulmuş bir platform. Tamamı Amerika’da çalışan doktorlardan oluşuyor. Hem Amerikalı hem Türkler var aralarında” dedi.