Paraya para demiyor! Kendisi bile bilmiyordu: İstanbul'dan Aydın'a köyüne döndü bu işe başladı
İSTANBUL'da bir şirkette asistan olarak çalışırken yoğun tempodan sıkılan 29 yaşındaki Vildan Uğurlu, Aydın'daki köyüne döndü.
Özel bir üniversitede tam burslu olarak okuduğu Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümünden 2019'da mezun olan Vildan Uğurlu, bir lojistik firmasında asistan olarak çalışmaya başladı.
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Uğurlu, kentin yoğunluğu ve temposundan sıkılan ve tarımla uğraşmak için memleketi Aydın'ın Gölhisar köyüne döndü.
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Uğurlu, ejder meyvesi (pitaya) yetiştiriciliği yapmaya karar verdi.
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Uğurlu, Efeler Kaymakamlığının "Efeler Diyarında Pitaya Projesi" kapsamında verdiği 2 bin fidelik destekten yararlandı.
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