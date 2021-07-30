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Paraya para demiyor! Kendisi bile bilmiyordu: İstanbul'dan Aydın'a köyüne döndü bu işe başladı

İhlas Haber Ajansı
Paraya para demiyor! Kendisi bile bilmiyordu: İstanbul'dan Aydın'a köyüne döndü bu işe başladı

İSTANBUL'da bir şirkette asistan olarak çalışırken yoğun tempodan sıkılan 29 yaşındaki Vildan Uğurlu, Aydın'daki köyüne döndü.

Paraya para demiyor! Kendisi bile bilmiyordu: İstanbul'dan Aydın'a köyüne döndü bu işe başladı

Özel bir üniversitede tam burslu olarak okuduğu Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümünden 2019'da mezun olan Vildan Uğurlu, bir lojistik firmasında asistan olarak çalışmaya başladı.

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Paraya para demiyor! Kendisi bile bilmiyordu: İstanbul'dan Aydın'a köyüne döndü bu işe başladı

Uğurlu, kentin yoğunluğu ve temposundan sıkılan ve tarımla uğraşmak için memleketi Aydın'ın Gölhisar köyüne döndü.

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Paraya para demiyor! Kendisi bile bilmiyordu: İstanbul'dan Aydın'a köyüne döndü bu işe başladı

 Uğurlu, ejder meyvesi (pitaya) yetiştiriciliği yapmaya karar verdi.

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Paraya para demiyor! Kendisi bile bilmiyordu: İstanbul'dan Aydın'a köyüne döndü bu işe başladı

Uğurlu, Efeler Kaymakamlığının "Efeler Diyarında Pitaya Projesi" kapsamında verdiği 2 bin fidelik destekten yararlandı. 

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