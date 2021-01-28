Paraya para demiyor! Hatay'da salgını fırsata çevirdi gören şaşkına döndü

Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarığı Mahallesi'nde büyük gri kaz ve ördek çiftliği kuran Öztürk, “Üç aydır bu işin içerisindeyim ve burada büyük gri kazı ve ördek yetiştirmekteyim. . 13 dönümlük bir tarla kiraladım. Bunun üzerine bir kümes, civciv hane ve bir de konaklama yeri koyarak tesisimi kurdum." dedi.