Paraya para demiyor! Adana'da öğretmenliği bırakıp bu işe başladı siparişlere yetişemiyor

Birçok ırkta etlik tavşan üretimi yaptıklarını belirten Mesutoğlu, "Farklı ırklarda kalecik siyahı, Alman kelebeği ve Yeni Zelanda ırklarında tavşanlarımız var. 10 tavşan ile başladım. Bin anaç tavşanımız var. Yavrularla birlikte birkaç bin tavşanımız var" dedi.