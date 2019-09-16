Paraya para demeyen Özcan Deniz kız kardeşine kuruş vermedi
Dizilerden kazandığı paralarla hatırı sayılır bir servet edinen Özcan Deniz'in kalp hastası kardeşi Gülcan Deniz, abisine sitem etti.
Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde fırtınalar estiren ünü yurt dışına ulaşan Özcan Deniz, kalp hastası kardeşi Gülcan Deniz'e yardım etmeyince kız kardeşi isyan etti. Yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Gülcan Deniz, abisinin telefonlarına çıkmadığını söyledi.
Kalp hastası genç kız hem tedavi olmak hem de okumak istediğini şu sözleriyle dile getirdi: "Annem ağır hasta, ben de kalbimden rahatsızım. Hem tedavi olmak, hem de okumak istiyorum. Defalarca abime ulaşmaya çalıştım ama telefonlarımı açmıyor."
Özcan Deniz, kız kardeşinin yardım çağrısına cevapsız kalınca Gülcan Deniz, çareyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmekle buldu. Deniz, "Abim yoksa Cumhurbaşkanım var" diyerek Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi.
Özcan Deniz, babası Sadık Deniz'i geçen yıl Temmuz ayında kaybetmişti. Özcan Deniz, babası Sadık Deniz'i geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kaybetmişti. Gülcan Deniz, baba Deniz'in Nursel Hanım'dan olan kızı.