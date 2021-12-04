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Paraya para demeyecek! Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni reklamdan kazancını duyan inanamadı

Paraya para demeyecek! Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni reklamdan kazancını duyan inanamadı

Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Çarpışma dizinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ yeni anlaşmasının kazancı dudak uçuklattı.

Paraya para demeyecek! Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni reklamdan kazancını duyan inanamadı

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) ile Başak Dizer'in (44) bebek beklediği iddia edilmişti. Hakkında çıkan hamilelik haberleri hakkında ünlü stil danışmanı, "Evet, doğru. Çok heyecanlı ve mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.

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Paraya para demeyecek! Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni reklamdan kazancını duyan inanamadı

Heyecanını paylaşan Kıvaç Tatlıtuğ, "Çok mutlu olduk. Öncelikle bu güzel duygumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" ifadelerini kullanmıştı.

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Paraya para demeyecek! Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni reklamdan kazancını duyan inanamadı

Birkaç haftadır üç buçuk aylık hamile eşi Başak Dizer ile birlikte Bodrum'da olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı.

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Paraya para demeyecek! Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni reklamdan kazancını duyan inanamadı

Otomobil tutkusuyla bilinen oyuncunun bu hobisi dünyaca ünlü bir markanın dikkatini çekti. 

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