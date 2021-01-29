Parasını çaldı, virüs bulaştırmak için koronalı tükürük alıp çayına kattı şimdi de ölümle tehdit ediyor

Kafama sıksa sadece ben ölürdüm

"Annem ve babamın kronik hastalığı var" diyen İbrahim Ünverdi şöyle devam etti: "Beni koronavirüs hastası yapmaya çalıştığında aileme, çevredekilere bulaştırabilirdim. Kafama sıksa, sadece ben ölürdüm. Bu kadar şeytanlık düşünmeye ne gerek vardı. Durmadan beni öldüreceğini söylediği mesajlar atıyor. Çok şükür koruma verdiler ve Ramazan Ç.’yi de arıyorlar. Eminim ki açtığım davadan da emsal bir karar çıkacaktır."