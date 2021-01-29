Parasını çaldı, virüs bulaştırmak için koronalı tükürük alıp çayına kattı şimdi de ölümle tehdit ediyor
ADANA'da oto galerici İbrahim Ünverdi, verdiği 215 bin TL ile ortadan kaybolan eski personeli Ramazan Ç., korona hastasından 500 liraya satın aldığı tükürüğü içeceğine karıştırmaya kalkıştı. Her ey ifşa olunca da şimdi "Seni virüsle öldüremedim ama kafana sıkacağım" şeklinde tehdit mesajları almaya başladı. Ünverdi'ye polis koruması verildi.
Adana'da geçen yıl eylül ayında oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi’nin, otomobil satışından elde ettiği 215 bin TL'yi ofise götürmesi için verdiği çalışanı Ramazan Ç., parayla birlikte ortadan kayboldu. Olaydan birkaç gün sonra Ünverdi'nin ulaştığı Ramazan Ç., parayı borcu olduğu tefeciye verdiğini öne sürüp telefonunu kapattı. Ünverdi, başka bir personelinden, Ramazan Ç.'nin bir koronavirüs hastasından tükürük aldığını ve içeceğine koymaya çalıştığını öğrendi. Bu iddiaya şaşıran Ünverdi, "Ben hayatımda böyle bir öldürme tekniği görmedim" dedi.
Olayın basına yansımasının ardından Ramazan Ç.’nin daha çok sinirlendiğini öne süren Ünverdi, tehdit mesajları almaya başladığını söyledi. Bunun üzerine Adana Adliyesi’ne giden Ünverdi, Ramazan Ç. hakkında ‘öldürmeye teşebbüs’ ve ‘tehdit’ suçlarından şikayetçi oldu.
Seni virüsle öldüremedim ama kafana sıkacağım
Savcılığın koruma talebi istediğini söyleyen İbrahim Ünverdi, Ramazan Ç.’nin olayın basına yansımasıyla daha çok üstüne geldiğini belirterek, "Bana, 'Seni virüsle öldüremedim. Kafana sıkacağım' şeklinde mesajlar atıyor. Keşke beni virüsle öldürmeye kalkışacağına, bu dediğini yapsaydı" dedi.
Kafama sıksa sadece ben ölürdüm
"Annem ve babamın kronik hastalığı var" diyen İbrahim Ünverdi şöyle devam etti: "Beni koronavirüs hastası yapmaya çalıştığında aileme, çevredekilere bulaştırabilirdim. Kafama sıksa, sadece ben ölürdüm. Bu kadar şeytanlık düşünmeye ne gerek vardı. Durmadan beni öldüreceğini söylediği mesajlar atıyor. Çok şükür koruma verdiler ve Ramazan Ç.’yi de arıyorlar. Eminim ki açtığım davadan da emsal bir karar çıkacaktır."