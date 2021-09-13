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Parasını alamayınca kamyonları parçaladı iddiası

Parasını alamayan kepçe operatörü iş makinasıyla kamyonları parçaladı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde işçinin maaşını alamadığı için alanda bekleyen kamyonları parçaladığı iddia edildi.

Çalıştığı şirketten parasını alamayan iş makinesi operatörünün kamyonlarını parçaladığı iddia edilen video sosyal medyada tartışma yarattı.

İddiaya göre şantiyede çalışan kepçe operatörü maaşını alamadığı için park halindeki kamyonları parçaları.

Görüntülerde operatörün iş makinasıyla kamyonların üzerine gittiği ve kepçe ile de parçaladığı görülüyor.

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