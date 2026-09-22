Paranı Koyduğun Yerde Güvenin de Kalır

Birikim, çoğu zaman sadece rakam değildir.

Emekli ikramiyesidir. Kızının düğünü için bir kenara konan paradır. Ev almak için yıllarca biriken, “bir gün” diye beklenen tutardır. Bazen de “en azından erimesin” diye fona konan, sessiz bir güvendir.

Tera fonlarının kapısı kapanınca kırılan şey de tam olarak bu: para kadar, o güven.

Eylül’ün ortasında SPK, Tera, Pusula ve beş şirket daha dahil yedi portföy yönetim şirketinin 131 fonunu işleme kapattı, tasfiyeye aldı. İçeride yüz binlerce yatırımcı, yüz milyarlarca lira var. Tera tarafında tasfiyeyi İş Bankası, diğerlerini Ziraat Bankası yürütecek. Süre önce üç aydı, sonra altı aya çıktı. Yani insanlar “param ne olacak” diye bakarken, cevap şimdilik şu: bekleyeceksiniz.

Beklemek kolay değil.

Çünkü o para ekranda duruyor gibi görünüyor ama eline değmiyor. Satış emri vermiş olanlar bile “öncelikli” denilen kuyruğa girmiş durumda. Fonun içindeki hisseler, vadeli işlemler, nakit… hepsi satılacak, sonra payına düşen gelecek. Anaparanın bire bir döneceği garantisi yok.

Tasfiye bakiyesi ne çıkarsa o.

Burada en çok incinen, “ben zaten risk alıyorum” diyenler değil. Risk aldığını sanmayanlar. Para piyasası fonuna, “günlük likit” diye anlatılan ürüne, “hisse yoğun ama büyük fon” diye pazarlanan TLY’ye, komşunun “ben buradan kazandım” dediği yere koyanlar. Getiri tabloları göz kamaştırıyordu. Bir fonun kapalı dönemde 500 kattan fazla arttığı, sonra halka açılınca on binlerce kişinin içeri girdiği konuşuluyor. O tabloyu gören insan “ben de kaçırmayayım” diyor. Kaçırmamak için de evini, arabasını, birikimini koyuyor.

Sonra bir sabah temerrüt açıklaması geliyor. Ödemeler duruyor. Yönetici isimleri gözaltına alınıyor. “Spekülatif saldırı” diyenler, “Ponzi benzeri yapı” diyenler, “sistemik risk yok” diyenler aynı haberde yan yana duruyor. Küçük yatırımcıysa tek bir cümleyle kalıyor: “Benim param nerede?”

Samimi olmak lazım.

Bu insanlar aptal değildi. Çoğu, enflasyonun evini yediği bir ülkede “en azından bir şey yapsın” diye hareket etti. Bankadaki faizin yetmediği, altının her gün konuşulduğu, borsanın “fırsat” diye satıldığı bir ortamda fon, güvenilir görünen bir ara kapıydı. SPK izni vardı, TEFAS’ta işlem görüyordu, uygulama içinde bir tuşla alınıyordu. Güven, o tuşun arkasında duruyordu.

Şimdi o güven çatladı.

Tasfiye süreci işleyecek, bir kısmı geri dönecek, bir kısmı eksik kalacak, bir kısmı davaya dönecek. Avukatlar “ihtarname atın, ibraname imzalamayın, YTM’ye bel bağlamayın” diye uyarıyor. Doğru da söylüyorlar. Ama o uyarılar, gece yarısı hesabına bakan, kızına “biraz daha bekleyeceğiz” diyen insana yetmiyor.

Asıl soru şu: Bu kadar büyük bir getiri, bu kadar hızlı bir büyüme, bu kadar dar bir hisse havuzu… yıllarca nasıl bu kadar az sorgulandı? Kapalı dönemde 12 kişiyle 500 kat artan bir fon, sonra halka açılınca “mucize getiri” diye pazarlandığında kim dur dedi? Küçük yatırımcı duramaz. Durması gereken yerler durmadı.

Mağdurların hakkı, sadece paralarının bir kısmını geri almak değil. Ne olduğunu net öğrenmek. Kimlerin o kapalı dönemde girdiğini, kimlerin çıkarken kârı götürdüğünü, hangi hisselerin fiyatının nasıl şişirildiğini görmek. Çünkü bir sonraki “mucize fon” yine aynı dille gelecek. Aynı tablolar, aynı “kaçırmayın” mesajları.

Şimdilik yapılacak şey sakin ve belgelı durmak. e-Devlet’ten MKK kaydını almak, aracı kurumdan talimat dökümünü istemek, tasfiyeden gelen her ödemeyi “fazlaya ilişkin haklarım saklıdır” diye kabul etmek. Sahte “paranızı kurtarırız” vaatlerine para kaptırmamak.

Ama asıl ihtiyaç hukuki formül değil.

Birinin, “sizin birikiminiz rakam değil, hayatınızdı” demesi.

Tera fon mağdurları bugün o cümleyi bekliyor.

Paraları bir gün, bir kısmı, belki döner.

Güvenin dönmesi daha uzun sürer.