'Para veriyorsun, acı çekiyorsun' deyip paylaştı! Yeliz Yeşilmen'i gören tanıyamadı
42 yaşındaki Yeliz Yelişmen ameliyat masasından paylaştığı pozlarla hayranları şok etti.
Bir dönem Türkiye’de televizyon dizilerinin gözde isimlerinden olan ve aynı zamanda modellik de yapan Yeliz Yeşilmen, her anını sosyal medyadan hayranlarıyla paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Yeşilmen, namaz kıldığı pozu büyük tepki çekmişti.
42 yaşındaki Yeliz Yeşilmen seccadenin başında olduğu fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak, "Uyuma kalk, en azından dua et" notunu düşmüştü.
Takipçileri Yeşilmen'e 'Ojelerle namaz kılınmaz' diyerek tepki göstermişti. Yeşilmen kendisine gelen eleştirilere yine sosyal medya hesabından cevap vermişti.
Takipçilerinin tepkilerine Yeşilmen "İbadet neden gizli kalacak? Bu cinsel ilişki değil sonuçta. Belki de ibadetlerimizi de göz önünde olduğumuz ve birilerine örnek teşkil etsin diye gösteriyoruzdur. Benim yaptığım çok masumdu. Bana laf atanlar dönüp kendilerine baksınlar" diyerek yanıt vermişti.