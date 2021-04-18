Takipçilerinin tepkilerine Yeşilmen "İbadet neden gizli kalacak? Bu cinsel ilişki değil sonuçta. Belki de ibadetlerimizi de göz önünde olduğumuz ve birilerine örnek teşkil etsin diye gösteriyoruzdur. Benim yaptığım çok masumdu. Bana laf atanlar dönüp kendilerine baksınlar" diyerek yanıt vermişti.