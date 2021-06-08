'Para talep etmiyorum' deyip Nez yeni mesleğini duyurdu! 15 yıl eğitim aldı
Geçtiğimiz aylarda çıkardığı Titanium şarkısıyla müzik dünyasına yeniden dönüş yapan Nez yeni işini açıkladı.
'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'li yıllara damga vuran pop müzik şarkıcısı Nez, son yıllardaki çıkardığı şarkılarla beklediği başarıyı yakalayamadı.42 yaşındaki Nez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Pandemi döneminde yaşadığı değişim ve imaj değişikliğiyle gündem olan Nez, Cihangir'de objektiflere yansıdı.
Gazetecilerle sohbet eden güzel şarkıcı, NLP terapistliğinden bahsetti.
Nez, "Kişilerin amaçlarına ulaşmalarını için nörolojik programlarını keşfetmelerini ve bunu kullanmalarını sağlamayı amaçlayan, bir psikolojik terapi anlayışı" olarak tanımlanan NLP terapisti olarak hizmet vermeye başladığını açıkladı.