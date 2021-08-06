Para kazanamayınca Kilis'te bu işe başladı! Kilosu 70 TL'ye satılıyor: Yurt dışından sipariş yağıyor
KİLİS'te biber üreticiliği yaparken alternatif ürün arayışına giren 65 yaşındaki Abdullah Yıldız, 24 yılda kentin önemli üreticilerinden oldu.
Elbeyli ilçesine bağlı Beşiriye köyünde 1995'e kadar biber üreten Yıldız, daha sonra alternatif ürün yetiştiriciliği konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Bu sırada ata yadigarı denilen bazı tohumlara ulaşan Yıldız, tohumculuk noktasında kendini geliştirdi.
Yıllık 5 tondan fazla üretim gerçekleştiren Yıldız, tohumları yurt içi ve yurt dışında anlaştığı firmalara gönderiyor.
Üretici Abdullah Yıldız, 24 yıldan bu yana tohumlar üzerine çalıştığını ifade etti.
Yıldız, son dönemlerde ekonomik getirisi yüksek alternatif ürün yetiştiriciliğine yoğunlaştığını anlattı.