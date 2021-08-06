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Para kazanamayınca Kilis'te bu işe başladı! Kilosu 70 TL'ye satılıyor: Yurt dışından sipariş yağıyor

Anadolu Ajansı
Para kazanamayınca Kilis'te bu işe başladı! Kilosu 70 TL'ye satılıyor: Yurt dışından sipariş yağıyor

KİLİS'te biber üreticiliği yaparken alternatif ürün arayışına giren 65 yaşındaki Abdullah Yıldız, 24 yılda kentin önemli üreticilerinden oldu.

Para kazanamayınca Kilis'te bu işe başladı! Kilosu 70 TL'ye satılıyor: Yurt dışından sipariş yağıyor

Elbeyli ilçesine bağlı Beşiriye köyünde 1995'e kadar biber üreten Yıldız, daha sonra alternatif ürün yetiştiriciliği konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Bu sırada ata yadigarı denilen bazı tohumlara ulaşan Yıldız, tohumculuk noktasında kendini geliştirdi.

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Para kazanamayınca Kilis'te bu işe başladı! Kilosu 70 TL'ye satılıyor: Yurt dışından sipariş yağıyor

Yıllık 5 tondan fazla üretim gerçekleştiren Yıldız, tohumları yurt içi ve yurt dışında anlaştığı firmalara gönderiyor.

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Para kazanamayınca Kilis'te bu işe başladı! Kilosu 70 TL'ye satılıyor: Yurt dışından sipariş yağıyor

Üretici Abdullah Yıldız, 24 yıldan bu yana tohumlar üzerine çalıştığını ifade etti.

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Para kazanamayınca Kilis'te bu işe başladı! Kilosu 70 TL'ye satılıyor: Yurt dışından sipariş yağıyor

Yıldız, son dönemlerde ekonomik getirisi yüksek alternatif ürün yetiştiriciliğine yoğunlaştığını anlattı.

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