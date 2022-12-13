BIST 5.193
DOLAR 18,64
EURO 19,67
ALTIN 1.070,12
HABER /  GÜNCEL

Papara üzerinden 2.5 milyar lira kara para aklamışlar! Kumarhaneci Halil Falyalı'nın eşi de var

Papara üzerinden 2.5 milyar lira kara para aklamışlar! Kumarhaneci Halil Falyalı'nın eşi de var

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Papara uygulaması üzerinden yasadışı bahisten elde ettikleri 2.5 milyar lirayı kripto paraya çeviren geçtiğimiz aylarda öldürülen Kıbrıs'ın kumarhane kralı Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün hesaplarına gönderen 46 kişi, aynı suça iştirak eden 163 kişi hakkında 38 ilde operasyon yapıldı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında toplam 30 ilde eş zamanlı operasyon yapılmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarih belli oldu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarih belli oldu
Enerji krizi! Doğal gazda daha fazla tasarruf çağrısı
Enerji krizi! Doğal gazda daha fazla tasarruf çağrısı
İETT otobüsünde mastürbasyon yaptı! İşte verilen ceza
İETT otobüsünde mastürbasyon yaptı! İşte verilen ceza
Yüzde 50 zam yapılacak! Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret belli oldu
Yüzde 50 zam yapılacak! Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret belli oldu
FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried tutuklandı
FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried tutuklandı
Yola çıkacaklar dikkat! Seferlerde iptaller var
Yola çıkacaklar dikkat! Seferlerde iptaller var
Çanakkale'de deprem oldu! İstanbul da hissetti AFAD şiddetini açıkladı
Çanakkale'de deprem oldu! İstanbul da hissetti AFAD şiddetini açıkladı
Weghorst Burnley'e geri mi dönüyor? Açıklama geldi sözleşme detayı dikkat çekti
Weghorst Burnley'e geri mi dönüyor? Açıklama geldi sözleşme detayı dikkat çekti
TOGG için heyecanlandıran açıklama! Tarih belli oldu: Avrupa pazarına giriyor
TOGG için heyecanlandıran açıklama! Tarih belli oldu: Avrupa pazarına giriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek!
İstanbul'da yanlışlıkla Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polis tutuklandı
İstanbul'da yanlışlıkla Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polis tutuklandı
Sarıgül'den asgari ücret açıklaması: "Kaç lira olacağı değil, alım gücü önemlidir"
Sarıgül'den asgari ücret açıklaması: "Kaç lira olacağı değil, alım gücü önemlidir"