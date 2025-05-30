Papara soruşturmasında 15 kişiye tutuklama talebi

Yasa dışı bahis trafiğine aracılık ettikleri iddiasıyla aralarında Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. El konulan 8 şirkete kayyum atanırken, şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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Yasa dışı bahis trafiğine ön ayak olduğu iddiasıyla Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da arasında olduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 8 şirkete de el koyularak kayyum atanmasına karar verilmişti.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER

Ahmet Faruk Karslı ve 14 şüpheli bu sabah saatlerinde İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifade işlemlerinin ardından 15 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakiöliğine sevk edildi.