BIST 9.020
DOLAR 39,24
EURO 44,59
ALTIN 4.140,92
HABER /  GÜNCEL

Papara soruşturmasında 15 kişiye tutuklama talebi

Papara soruşturmasında 15 kişiye tutuklama talebi

Yasa dışı bahis trafiğine aracılık ettikleri iddiasıyla aralarında Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. El konulan 8 şirkete kayyum atanırken, şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Abone ol

Yasa dışı bahis trafiğine ön ayak olduğu iddiasıyla Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da arasında olduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 8 şirkete de el koyularak kayyum atanmasına karar verilmişti.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER

Ahmet Faruk Karslı ve 14 şüpheli bu sabah saatlerinde İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifade işlemlerinin ardından 15 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakiöliğine sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kartalkaya yangın faciasında yeni gelişme!
Kartalkaya yangın faciasında yeni gelişme!
Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji 19 ile sarı kodlu uyarı yaptı
Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji 19 ile sarı kodlu uyarı yaptı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan her satırı olay açıklama: Sizden korkan sizden namerttir
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan her satırı olay açıklama: Sizden korkan sizden namerttir
TÜRK-İŞ'in verilerine göre açlık ve yoksulluk sınırına bakın
TÜRK-İŞ'in verilerine göre açlık ve yoksulluk sınırına bakın
Ankara için 'dikkat' uyarısı: Saat verildi, aman dikkat okumadan çıkmayın
Ankara için 'dikkat' uyarısı: Saat verildi, aman dikkat okumadan çıkmayın
Otelden çıktı, geri dönmedi! Antalya'da kayıp Azerbaycanlı aranıyor
Otelden çıktı, geri dönmedi! Antalya'da kayıp Azerbaycanlı aranıyor
İBB Saraçhane protestosunda gözaltına alınan gençlere 68 gün sonra tahliye
İBB Saraçhane protestosunda gözaltına alınan gençlere 68 gün sonra tahliye
10. Yargı Paketi için görüşmeler yarın başlayacak
10. Yargı Paketi için görüşmeler yarın başlayacak
Pencereden düğünü izlerken dehşeti yaşadı! Tüfekten çıkan saçmalar genç kadına isabet etti
Pencereden düğünü izlerken dehşeti yaşadı! Tüfekten çıkan saçmalar genç kadına isabet etti
Erdoğan'dan faiz çıkışı: Gür bir seda ile dillendireceğim dedi Mehmet Şimşek dinledi
Erdoğan'dan faiz çıkışı: Gür bir seda ile dillendireceğim dedi Mehmet Şimşek dinledi
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'ndan yeni transfer
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'ndan yeni transfer
DMM'den, "Mülkiyeti belediyede olan tarihi binaya VGM el koydu" iddiasına açıklama
DMM'den, "Mülkiyeti belediyede olan tarihi binaya VGM el koydu" iddiasına açıklama