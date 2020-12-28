Papara skandalında yargıdan flaş karar! 'Takipsizlik' verildi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı; tv100'ün, FETÖ'cü Papara hakkındaki haberlerin ardından, Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve Medya Grup Başkanı Murat Kelkitlioğlu hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

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Elektronik para transferi şirketi Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın kaçak bahis siteleriyle kirli ilişkilerini ortaya çıkaran tv100’e ve iş insanı Necat Gülseven’e yönelik suçlamalarına yargıdan cevap geldi. Savcılık, Karslı’nın iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada iş insanı Necat Gülseven ve Medya Grup Başkanı Murat Kelkitlioğlu hakkında “takipsizlik” kararı verdi, kovuşturmaya gerek yok dedi.

Papara’nın kaçak bahis siteleriyle bağlantısı

tv100, FETÖ ile ilişkisi olduğu öne sürülen Papara’nın kaçak bahis siteleriyle bağlantısını ortaya çıkardı. Kaçak bahis çetelerinin milyarlarca liraya varan kara parayı Papara hesapları üzerinden akladığı belgeleriyle gözler önüne serdi. Kaçak bahis ve kumar sitelerinin Papara’da 3,5 milyona yakın hesabı bulunduğunu ortaya çıkaran TV100 güncel hesapları tek tek açıkladı. Hala da açıklamaya devam ediyor.

Sistem nasıl işletiliyor?

Papara’nın 5 milyon hesabından 3,5 milyona yakınını yasa dışı bahis çeteleri kullanıyor, Papara ise bundan yüzde 3.4 komisyon alarak vatandaşın soyulmasına ortak oluyor. Milyonlarca hesap kaçak bahis çetelerince kullanılıp yurt dışına para kaçırmakta kullanılırken Papara ise bunu izliyor, hepsini bildirmesi zorunlu olduğu halde Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) tek tük hesabın göstermelik ihbarıyla yetiniyor.

'Tehdit, şantaj, yağma' suçlaması

Papara’nın sahibi FETÖ'cü Abdürrahim Karslı'nın oğlu Ahmed Faruk Karslı, tv100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve Medya Grup Başkanı Murat Kelkitlioğlu hakkında 'tehdit, şantaj, yağma' suçlamasında bulundu.

İddiaları soruşturan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu, iddiaların mesnetsiz olduğunu, ileri sürülen iddialara ilişkin hiçbir delilin bulunmadığını tespit etti.

Takipsizlik kararı

Savcılık, "Tüm dosya kapsamındaki deliller incelendiğinde şüphelilerin müştekiye karşı üzerlerine atılı müsnet suçları işlediğine dair dava açmaya yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve tarafsız delil elde edilemediği anlaşılmış olmakla" diyerek takipsizlik kararı verdi.

Papara skandalının kilit ismi olan Ahmed Faruk Karslı'nın babası Merkez Partisi'nin kurucusu Prof. Dr. Abdurrahim Karslı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından İstanbul Üniversitesi'nden KHK ile ihraç edilen ve 'FETÖ' kapsamında hakkında soruşturma açılan isimler arasında yer alıyor.