Papa öldüğünde ne olur? Papa Francis Vatikan'a gömülmeyecek beyaz dumana kadar...
VATİKAN ölen papa Francis'i uğurlamaya hazırlanıyor. Peki papa öldükten sonra neler olacak? Zatürreden ölen papa Franciscus sade bir törenle gömülüp beyaz duman tütene kadar hiç bir karar alınmayacak. Papanın ölümü ile birlikte "Koltuk boşken" anlamına gelen sede vacante adlı bir geçiş dönemine girildi. Yeni papa seçimi 2 hafta sonra. Papanın cenazesi ise Vatikan dışına gömülecek. Bir defasında 3 yıl papa seçememişler.
21 Nisan 2025 pazartesi günü yerel saatle 07.35'te yaşamını yitiren Papa Franciscus 88 yaşındaydı. Şubat ve mart aylarında geçirdiği çift taraflı zatürre sebebiyle 38 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören papa, 23 Mart'ta taburcu edilmiş. Nekahet döneminde ölüm haberi gelen Papa Franciscus, Katolik aleminin 266'ncı Papasıydı. Mart 2013'te selefi Papa 16. Benediktus'un tarihi istifası sonrasında seçilen Papa Franciscus, 12 yıldan fazla görev yaptı. Peki papa öldükten sonra ne oluyor, yeni papa nasıl seçiliyor?
Papa ölünce ne oluyor?
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bugün 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından gözler, bundan sonraki sürece çevrildi. Halihazırda Kamerlengo olan ve Papa Franciscus'un vefat haberini dünyaya duyuran İrlandalı Kardinal Kevin Joseph Farrell, Papa Franciscus'un ölümünü tasdik etmesi, papalık mührü olan "balıkçı yüzüğünü" imha etmesi, Papa'ya ait özel daireleri mühürlemesi ve "Sede Vacante" ilan etmesi bekleniyor.
Vatikanın dışına gömülecek
Vatikan'ın, Papa Franciscus için düzenlenecek cenaze törenine dair detayları kısa süre içinde açıklaması gerekiyor. Papa Franciscus, Aralık 2023'te Meksikalı bir yayın kuruluşuna verdiği demeçte, Vatikan'da şatafatlı bir törenin aksine sade bir törenle son yolculuğuna uğurlanmak istediğini belirtmişti. Papa, mezarının da geleneklerin dışında diğer papaların aksine Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'na değil, her dış gezisinden önce ve sonra Roma'da gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda hazırlandığını kaydetmişti. Buna göre, Papa Franciscus, bir asırdan uzun bir süre sonra Vatikan dışında gömülen ilk Papa olacak.
Tabutunu da farklı seçti
Papa Franciscus, önceki papaların aksine selvi, kurşun ve meşeden yapılmış üç iç içe tabutta defnedilmek yerine çinko ile kaplanmış basit bir ahşap tabut tercih ettiğini belirtmişti. Cenaze töreninin ardından da Katolik Kilisesi'nin ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en önemli din adamı konumundaki kardinaller için yeni Papa'yı belirleme süreci başlayacak.