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PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Beşiktaş deplasmanda PAOK ile karşı karşı geliyor. Tarihinde ilk kez PAOK'la karşılaşacak olan Kara Kartal evine avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

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Şampiyonlar Ligi elemeleri bu akşam başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK'un konuğu oluyor. Kara Kartal, Avrupa kupalarından son 8 maçın sadece birini kazanan PAOK'u güzel bir skorla geçmek istiyor. Bu kritik mücadeleyi izlemek isteyenler şimdi 'PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?' diye soruyor.

BEŞİKTAŞ PAOK MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş PAOK maçı 25 Ağustos Salı akşamı saat 21.00'de Stadio Toumbas Stadı'nda oynanacak. Mücadele Kanal D'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş elerse 3. eleme turuna yükselecek 
Beşiktaş, PAOK’u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off’ta mücadele hakkı elde edecek. Beşiktaş, PAOK’a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Yeni kadrosuyla sahaya çıkacak
Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yenilemeye devam ettiği kadrosuyla sahaya çıkacak. Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Loris Karius’un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için forma bekleyecek. Beşiktaş’ın yeni transferleri Fabrice N’Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da oynamaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.

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