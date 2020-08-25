PAOK - Beşiktaş maçı (CANLI İZLE)

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Beşiktaş deplasmanda PAOK ile karşı karşı geliyor. Tarihinde ilk kez PAOK'la karşılaşacak olan Kara Kartal evine avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

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Şampiyonlar Ligi elemeleri bu akşam başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK'un konuğu oluyor. Kara Kartal, Avrupa kupalarından son 8 maçın sadece birini kazanan PAOK'u güzel bir skorla geçmek istiyor.

PAOK 3-1 BEŞİKTAŞ (CANLI)

44' PAOK takımında oyuncu değişikliği: Sakatlanan Rodrigo oyundan çıktı, Dimitris Limnios oyunda.

42' Tyler Boyd çok net bir pozisyondan yararlanamadı.

40' Kalecimiz Ersin penaltıyı kurtardı!

40' PAOK penaltı kazandı.

37' GOOOL... PAOK 3-1 Beşiktaş (Larin

30’ GOL... PAOK 3-0 Beşiktaş (Pelkas)

24’ GOL... PAOK 2-0 Beşiktaş (Tzolis)

22' Tyler Boyd'a faul yapan Michailidis sarı kart görüyor.

18' Sol kanatta topla buluşan Fabrice N'Sakala'nın ortası ceza sahasında hiçbir takım arkadaşını bulmuyor.

11' Dimitris Pelkas'a yaptıuğı müdahale nedeniyle Fabrice N'Sakala sarı kart görüyor.

7’ GOL... PAOK 1-0 Beşiktaş (Tzolis)

2' Cyle Larin için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

1' Hakem Daniele Doveri maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi PAOK başlıyor.

Beşiktaş elerse 3. eleme turuna yükselecek

Beşiktaş, PAOK’u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off’ta mücadele hakkı elde edecek. Beşiktaş, PAOK’a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Yeni kadrosuyla sahaya çıkacak

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yenilemeye devam ettiği kadrosuyla sahaya çıkacak. Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Loris Karius’un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için forma bekleyecek. Beşiktaş’ın yeni transferleri Fabrice N’Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da oynamaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.