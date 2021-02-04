Pantolonlarını indiriyorlar! İğrenç detaylar bir bir saçıldı: Cam odalarda çırılçıplak...

Dünyanın dört bir yanından karara tepki yağsa da ve Navalny'ye verilen hapis cezası, Rusya'da hukukun üstünlüğüne ve temel özgürlüklere indirilen "acı bir darbe" olarak nitelendirilse de Navalny'nin serbest bırakılmaıs çağrıları sonuçsuz kaldı.