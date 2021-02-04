Pantolonlarını indiriyorlar! İğrenç detaylar bir bir saçıldı: Cam odalarda çırılçıplak...
Dünyada gözlerin çevrildiği Rusya'da mahkeme kararı sonrası ülke ayağa kalktı. Sokakların savaş alanına döndüğü ülkede kadınların anlattıkları herkesi şok etti.
Her şey, 17 Ocak Pazar günü Almanya'dan Berlin'den havalanan ve Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na inen uçakla başladı ve ülkede biraz olsun sakinleyen gündem adeta alev aldı. Ülkesi Rusya'da zehirlendikten sonra komaya giren ve tedavi için Almanya'ya götüldükten sonra, ülkesi Rusya'ya dönme kararı alan Rus muhalif, uçak yere iniş yapar yapmaz gözaltına alındı.
Navalny’ye adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan dava önceki gün sonuçlandı. Buna göre mahkeme Navalny'nin en az 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmasını karara bağladı ve temyiz için 10 gün süre verdi.
Dünyanın dört bir yanından karara tepki yağsa da ve Navalny'ye verilen hapis cezası, Rusya'da hukukun üstünlüğüne ve temel özgürlüklere indirilen "acı bir darbe" olarak nitelendirilse de Navalny'nin serbest bırakılmaıs çağrıları sonuçsuz kaldı.
Öte yandan kadın göstericilerin ortaya attığı iddialar ise dünyada büyük ses getirdi.