Pangolin nedir? Koronavirüsün benzerini taşıyan hayvanı sakın yemeyin

Satışı yasaklanmalı: Pangolin daha önce de SARS virüsünün kaynağı olarak gösterilmişti. Profesör Holmes, vahşi yaşamda birçok virüsün bulunduğunu ve bunların gelecekte insanlara ciddi zarar verebileceğini de belirtti. Bu bulgu, vahşi hayvanların insanlar tarafından besin kaynağı olarak görülmemesi gerektiğini gösterirken, bu tür hayvanların satışının da yasaklanması gerektiği belirtiliyor.