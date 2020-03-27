Pangolin nedir? Koronavirüsün benzerini taşıyan hayvanı sakın yemeyin
Dünyayı krize sokan corana virüsün benzeri Pangolin isimli memelide kesin olarak bulunurken uzmanlar, bu tür derisi zırhla kaplı hayvanların yenilmemesi için uyarıda bulundu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgının ardından yeni bir havyan türedi. Çin'in güneyinde yaşadığı belirtilen pangolinde, corona virüsle büyük benzerlik taşıyan bir virüs türü bulundu.
Corona virüsle benzerlik taşıyor: Sydney Üniversitesi’nin yayınladığı yeni araştırma raporuyla, pangolin isimli memelide corona virüsle genetik açıdan büyük benzerlik taşıyan bir virüsün bulunduğu açıklandı. Virüsün bulunduğu “Malayan Pangolin” Çin’in güneyinde yaşıyor.
Uzmanlar uyardı: Nature isimli dergide yayınlanan araştırmada, bu hayvanla temasın çok ciddi sonuçları olacağı belirtildi. Araştırmayı yürüten Profesör Edward Holmes, Güney Çin’deki pangolinlerde hastalığı yaratan corona virüsün insanlarda görülen genetik olarak benzerlik taşıdığını anlatırken, benzer virüslerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.
Satışı yasaklanmalı: Pangolin daha önce de SARS virüsünün kaynağı olarak gösterilmişti. Profesör Holmes, vahşi yaşamda birçok virüsün bulunduğunu ve bunların gelecekte insanlara ciddi zarar verebileceğini de belirtti. Bu bulgu, vahşi hayvanların insanlar tarafından besin kaynağı olarak görülmemesi gerektiğini gösterirken, bu tür hayvanların satışının da yasaklanması gerektiği belirtiliyor.