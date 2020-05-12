Pandispanya nasıl yapılır muhteşem pastaların sırrı!
Pastanın en önemli parçası olan pandispanyadır. Doğum günleri, yıldönümleri gibi özel günler için güzel bir pasta yapmak istiyorsanız ilk olarak kıvamında bir pasta keki hazırlamanız gerekir. Peki pandispanya nasıl yapılır? Pandispanya tarifinin püf noktaları nelerdir?
Pandispanya nedir?
Pasta yapımında kullanılan, un, yumurta ve şekerle yapılan, yumuşak, tatlımsı bir kek ismidir. Normal keklerden farkı daha yumuşak bir yapıda olmasıdır.. Pastanelerde satılan enfes lezzette pastalar hazırlamak istiyorsanız ilk olarak pandispanyanın nasıl yapıldığını öğrenmeniz gerekir. Pandispanya hamuru yaparken belli başlı püf noktalarına dikkat etmek gerekir.Aksi takdirde hamurunuz söner ve bisküvi gibi olur.
Pandispanya için malzemeler:
- 5 yumurta( mutlaka oda sıcaklığında olmalı)
- 1.5 su bardağı toz seker
- 1 su bardağı un
- Yarım su bardağı nişasta
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 1 cay bardağı sıcak su
Yumurtaların sarısı beyazı ayrılır. Sekerim yarısı sarılarla krema kıvamına gelene kadar çırpılır. Ardından içine un, nişasta, vanilya, kabartma tozu, sıcak su eklenerek çırpılır.
Şekerin kalan yarısı yumurta aklarına eklenerek uzun sure katılaşıp bembeyaz olana kadar çırpılır. Yumurta beyazları 2-3 kerede diğer karışıma eklenir( tek seferde eklemeyin) spatula yardımıyla ayni yöne doğru videodaki gibi karıştırılır.