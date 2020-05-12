Pandispanya nasıl yapılır muhteşem pastaların sırrı!

Pandispanya nedir?

Pasta yapımında kullanılan, un, yumurta ve şekerle yapılan, yumuşak, tatlımsı bir kek ismidir. Normal keklerden farkı daha yumuşak bir yapıda olmasıdır.. Pastanelerde satılan enfes lezzette pastalar hazırlamak istiyorsanız ilk olarak pandispanyanın nasıl yapıldığını öğrenmeniz gerekir. Pandispanya hamuru yaparken belli başlı püf noktalarına dikkat etmek gerekir.Aksi takdirde hamurunuz söner ve bisküvi gibi olur.