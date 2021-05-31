Pandemi stresi yüzünden İstanbul'dan kaçtı Davut Güloğlu Rize'de çay bahçesinde

Köyünün, kendisine hem keyif hem de huzur verdiğini anlatan Davut Güloğlu, şöyle konuştu: Çocukluğumda olduğu gibi o tadı o havayı teneffüs ediyorum. O mutluluğu yaşıyor enerji alıp stres atıyorum. Çay yağmurda çamurda toplanması taşınması satılması zor ama kıymetli bir tarım ürünüdür.