Pandemi stresi yüzünden İstanbul'dan kaçtı Davut Güloğlu Rize'de çay bahçesinde
Karadeniz müziğinin sevilen şarkıcısı Davut Güloğlu, pandemi stresinden uzaklaşmak için köy bahçesinde organik ürünler yetiştirip çay toplamaya başladı.
Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu, tatil günlerini ve boş zamanlarını, memleketi Rize'ye bağlı Yeni Güzelköy'de geçiriyor. 'Nurcanım', ‘Katula Katula','Dur Orda Dur', 'Kopalım Bari' ve son olarak da 'Hayat Devam Ediyor' albümleriyle tanınan Güloğlu, İstanbul'un yoğunluğundan kaçtı.
Güloğlu geldiği köyünde, tavuklarıyla ilgilenip, ünlü Anzer balının yanı sıra organik beslenmeye dikkat ediyor, yürüyüş yaptığı yeşil doğada enerji depoluyor.
Yeni klip hazırlığı: Pandemi stresinden uzaklaşıp, bahçesinde eline aldığı makasla çay da toplayan şarkıcı, yeni çalışması için huzur bulduğunu söylediği köyünde, klip çekmeye de hazırlanıyor.
Köyünün, kendisine hem keyif hem de huzur verdiğini anlatan Davut Güloğlu, şöyle konuştu: Çocukluğumda olduğu gibi o tadı o havayı teneffüs ediyorum. O mutluluğu yaşıyor enerji alıp stres atıyorum. Çay yağmurda çamurda toplanması taşınması satılması zor ama kıymetli bir tarım ürünüdür.