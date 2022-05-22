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Pandemi bitiyor mu? Turkovac'ı geliştiren Prof.Özdarendeli'den dikkat çeken sözler

Pandemi bitiyor mu? Turkovac'ı geliştiren Prof.Özdarendeli'den dikkat çeken sözler

Koronavirüs salgınına karşı Turkovac aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Omicron varyantında ölüm oranlarının biraz daha düşmesiyle, aşılamanın ve hastalığı geçiren insan sayısının da artmasıyla pandeminin sonuna yaklaşıyoruz gibi düşüncelerimiz oluyor" dedi.

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Korona virüs salgınına karşı Turkovac aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın düzenlediği Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliğinde öğrenciler ve vatandaşlara Turkovac’ı anlattı. 

 Özdarendeli, “Pandemi sürecinde 8-10 yıl gibi süren aşı çalışmaları 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Bu tamamen Dünya Sağlık Örgütünün klinik aşamalardan Faz-3’e kadar olan aşamaları bir arada yapabilme konusunda verdiği kurallar çerçevesinde kısaltıldı. Bunun yanında tabi ki teknolojinin de gelişmesinden dolayı oldu” ifadelerini kullandı.

"Pandeminin sonuna yaklaşıyoruz"
Vakaların azaldığını ve pandeminin sonuna yaklaşıldığını aktaran Prof. Dr. Özdarendeli. "Birtakım varyantların çıkması, Omicron varyantında ölüm oranlarının biraz daha düşmesiyle, aşılamanın ve hastalığı geçiren insan sayısının da artmasıyla pandeminin sonuna yaklaşıyoruz gibi düşüncelerimiz oluyor. Vakaların azaldığını biliyoruz. Ülkemizin imkanlarıyla tamamen sıfırdan başlayıp üretime kadar olan bütün süreçlerin Türkiye'de yapılmış olması, bunun algoritmasının ve prosedürünün çıkarılması önemli bir nokta. Turkovac aşı çalışmaları bizim laboratuvarımızda 8-10 kişilik ekiple başladı. Şu anda 700-800 kişinin çalışıyor ve ayda birkaç milyon doz aşı üretiliyor” diye konuştu.

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