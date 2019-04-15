Pamukkale karayolunu bizim mülkiyetimiz diyerek trafiğe kapattılar

Pamukkale karayolunu bizim mülkiyetimiz diyerek trafiğe kapattılar

Denizli'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolu, mülk sahibi olduklarını belirten bir grup tarafından trafiğe kapatıldı.

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Pamukkale'ye giriş olan Akköy Mahallesi kavşağından itibaren karayolunun giriş ve çıkış bölümüne plastik kasalar koyulup şerit çekildi ve 'Tapulu özel mülkiyettir, girilmez' yazısı asıldı.Karayolunun tapulu malları olduğunu belirten kalabalıktakiler, haklarının verilmesini istedi.

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Pamukkale karayolunu bizim mülkiyetimiz diyerek trafiğe kapattılar - Sayfa 2

Yolun yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik bölümde 45 kişinin hak sahibi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma, kalabalıktakilerle görüşme başlattı.

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