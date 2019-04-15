Pamukkale karayolunu bizim mülkiyetimiz diyerek trafiğe kapattılar

Pamukkale'ye giriş olan Akköy Mahallesi kavşağından itibaren karayolunun giriş ve çıkış bölümüne plastik kasalar koyulup şerit çekildi ve 'Tapulu özel mülkiyettir, girilmez' yazısı asıldı.Karayolunun tapulu malları olduğunu belirten kalabalıktakiler, haklarının verilmesini istedi.