Pamuk Prenses'in 7 Cücelerinden olan 'Uykucu' şimdilerde tanınmaz halde
Tam 49 yıl önce Türk sinemasında adeta çığır açarak geniş kitlelere ulaşan Pamuk Prenses ve 7 Cüceler filminin 'Uykucu' karakteri bakın şimdilerde ne yapıyor.
1970 yılında Ertem Göreç'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu, senaryosunu Hamdi Değirmencioğlu'nun yazdığı ve yapımcılığını ise Özdemir Birsel'in üstlendiği Pamuk Prenses ve 7 Cüceler filmi günümüzde hala izlenmektedir. Walt Disney'in 1937 yapımı aynı adlı Snow white and the Seven Dwarfs filminden uyarlama olan filmin başrolünü ise Belgin Doruk üstlenmiştir.
Öte yandan Suna Selen, Salih Güney ve Ömer Dönmez gibi oyuncuların da bulunduğu filmdeki 7 Cüceler kimi zaman gündeme geliyor. Örneğin geçtiğimiz yıl Neşeli karakteri 67 yaşında aramızdan ayrıldı. Şimdilerde ise filmde Uykucu karakterini canlandıran isim konuşulmaya başlandı. İşte Uykucu karakterinin son hali...
Aradan geçen 49 yılın ardından fotoğraflarına ulaşılan Uykucu karakterinin sahibi Ali Abbas Bayar, kariyerinde sadece iki filmde oynamış ve akıllara sadece bu filmlerle kazınmıştır.
Instagram'da kızı ve torunlarıyla fotoğraflarını paylaşan Ali Bayar, koyu bir Beşiktaş taraftarıdır.