Pamuk Prenses'in 7 Cücelerinden olan 'Uykucu' şimdilerde tanınmaz halde

1970 yılında Ertem Göreç'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu, senaryosunu Hamdi Değirmencioğlu'nun yazdığı ve yapımcılığını ise Özdemir Birsel'in üstlendiği Pamuk Prenses ve 7 Cüceler filmi günümüzde hala izlenmektedir. Walt Disney'in 1937 yapımı aynı adlı Snow white and the Seven Dwarfs filminden uyarlama olan filmin başrolünü ise Belgin Doruk üstlenmiştir.