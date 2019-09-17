Palu ailesi davasında beklenmedik gelişme! Meryem'in cesedinin yeri ortaya çıktı

Hakim karşısına çıktılar

Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve Tuncer Ustael'in eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul'da Müge Anlı'nın programında canlı yayındayken gözaltına alındı.





