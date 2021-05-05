Pakistanlıyı kaçırıp işkenceyle kabusu yaşattılar! Arnavutköy'de nefes kesen operasyon
ESENYURT'ta Pakistan uyruklu bir kişiyi kaçırıp işkence yaparak ailesinden 50 bin euro fidye isteyen Pakistan uyruklu 6 şüpheli, Esenyurt Asayiş Büro Ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Esenyurt'ta tek başına yaşayan Pakistan uyruklu M.S.'den, 29 Nisan Cumartesi gününden itibaren haber alınamadı. 3 Mayıs Pazartesi gününe kadar çalıştığı iş yerine gelmeyince patronu durumundan endişelendi.
İşyeri sahibi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek, M.S.'nin kaybolduğunu ve sağlığından endişe ettiğini söyledi.
Kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, M.S.'nin Pakistan'da yaşayan ailesini bularak, irtibata geçti.
Polis ekipleri ile görüşen aile, kimliği belirsiz kişilerin M.S.'ye işkence yapıldığı videoların telefonlarına mesaj olarak gönderildiğini ve genci kaçıranların serbest bırakılması karşılığında 50 bin euro fidye istediğini söyledi.