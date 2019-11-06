Pakistanlı şarkıcının çıplak görüntüleri ifşa oldu aldığı karar sevenlerini şoke etti

Pakistanlı şarkıcı Rabi Pirzada, çıplak pozlarının ve yatak görüntülerinin sızdırılmasının ardından bir anda tüm dünyanın konuştuğu bir isim haline gelmeyi başardı. Kimileri bu olayın reklam amaçlı olduğunu düşünse de Pirzada, aldığı kararla sevenlerini üzdü.