Pakistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
|
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı gerçekleşti. Yaşanan patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Pakistan basınındaki haberlere göre, polisin yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkemesi binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.
112
Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği doğrulandı.
212
Polis, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını ifade etti.
312
Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olay yerinden gelen diğer görüntüler şöyle:
412