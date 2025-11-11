BIST 10.802
Pakistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı gerçekleşti. Yaşanan patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 1

Pakistan basınındaki haberlere göre, polisin yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkemesi binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Pakistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 2

Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği doğrulandı.

Pakistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 3

Polis, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını ifade etti.

Pakistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 4

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olay yerinden gelen diğer görüntüler şöyle:

