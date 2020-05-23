Pakistan’da düşen uçakta ünlü model Zara Abid de öldü

Uçak kazasının ardından, basına servis edilen yolcu listesinin son sıralarında Zara Abid’in adı görüldü. Ünlü modelin yaşayıp yaşamadığına ilişkin bilgiler ise birbiriyle çelişmeye devam ediyor. Ülkenin The Express Tribune gazetesi, şu ana kadar Zara Abid’in öldüğüne ya da yaralı olarak kurtulduğuna dair bir açıklama gelmediğini bildirdi.