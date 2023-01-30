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Pakistan'da camiye intihar saldırısı! Onlarca yaralı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pakistan'da camiye intihar saldırısı! Onlarca yaralı var

PAKİSTAN'da bir camide namaz kılan cemaatin arasına giren saldırgan üzerindeki bombayı patlattı. Patlama sonrası caminin bazı kısımlarında çökme meydana geldiği öğrenilirken en az 50 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Pakistan'ın Peşaver şehrinde bulunan bir camide intihar saldırısı düzenlendi. Camide öğle namazı kılan cemaatin arasına giren saldırganın kendisini patlatması sonucun en az 50 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yaralılar, Lady Reading Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği öğrenilirken yaralılardan durumu ağır olanlar var deniyor.

Öte yandan patlamanın şiddetiyle caminin içinde büyük hasar meydana geldiği kaydedildi.

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