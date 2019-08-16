Pakistan’da bir camide patlama oldu! Ölü ve yaralılar var

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Pakistan’da bir camide patlama oldu! Ölü ve yaralılar var

PAKİSTAN’da bir camide meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. El yapımı patlayıcının, Cuma namazı öncesi minberin altına yerleştirildiği belirtildi.

Pakistan’da bir camide patlama oldu! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 1

Ketta şehrinin Kuchlak bölgesindeki bir camide patlama meydana geldi. Patlamada en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

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Pakistan’da bir camide patlama oldu! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 2

Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada, el yapımı patlayıcının, Cuma namazı öncesinde minberin altına yerleştirildiği belirtildi.

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Pakistan’da bir camide patlama oldu! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 3

Güvenlik güçleri cami ve çevresini kordon altına alırken, bomba imha ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Patlayıcının, Cuma namazı öncesi minberin altına yerleştirildiği belirtildi

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Pakistan’da bir camide patlama oldu! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 4

Pakistan Başbakanı Imran Khan, bombalı saldırıyı kınadı ve olayla ilgili yetkili makamlardan hemen bir rapor iste

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