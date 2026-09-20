Pakistan uyruklu, İstanbul'da kadınların gizlice görüntüsünü çekip paylaştı
İstanbul'da kadınların gizlice görüntülerini çekerek sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli gözaltına alındı.
Pınar Erden Güneş
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınların gizlice çekilen görüntülerinin bir sosyal medya hesabından paylaşıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları incelemede hesabın kullanıcısının Pakistan uyruklu H.I. (26) olduğunu belirleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.