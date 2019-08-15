HABER /  DÜNYA

Pakistan-Hindistan arasında savaş patlak verebilir! Sınırda çatışma çıktı: 8 ölü

Pakistan-Hindistan arasında savaş patlak verebilir! Sınırda çatışma çıktı: 8 ölü

Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 3 Pakistanlı, 5 de Hindistanlı asker hayatını kaybetti. 

Hindistan-Pakistan sınırında tansiyon yükseliyor. Pakistanlı yetkililer, sınırda yaşanan çatışma sonucu 3 Pakistanlı, 5 de Hindistanlı askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor, kontrol hattına yaşanan çatışmada Hindistan tarafının çatışma şiddetini arttırdığını kaydederek “Çatışma aralıklı olarak devam ediyor” dedi. 
Hindistan tarafından konuya ilişkin açıklama gelmedi. 

İlgili Haberler
Dünkü gelişmeler yeni bir krize işaretti Erdoğan'dan Keşmir konusunda taraflara diyalog çağrısı Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldırdı Keşmir krizi kapıda! Pakistan: Her türlü karşılığı vereceğiz
SON DAKİKA HABERLERİ
Sinan Burhan 'kabine değişikliği olacak' deyip Berat Albayrak'a sahip çıktı
Sinan Burhan 'kabine değişikliği olacak' deyip Berat Albayrak'a sahip çıktı
Ahmet Bulut: Falcao Galatasaray'da oynamak istiyor
Ahmet Bulut: Falcao Galatasaray'da oynamak istiyor
Ali Koç Kolarov transferi için devreye girdi! Transferi bitirip gelecek
Ali Koç Kolarov transferi için devreye girdi! Transferi bitirip gelecek
Türk-İş Başkanı Atalay eleştirilerin hedefi olmuştu! Yaşanan süreci tek tek anlattı
Türk-İş Başkanı Atalay eleştirilerin hedefi olmuştu! Yaşanan süreci tek tek anlattı
Belediye işçisinin bulduğu çantanın içinden çıkan para dudak uçuklattı
Belediye işçisinin bulduğu çantanın içinden çıkan para dudak uçuklattı
İstanbul'da o ilçeler cep yakıyor en ucuz ev Esenyurt'ta
İstanbul'da o ilçeler cep yakıyor en ucuz ev Esenyurt'ta
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'nde halk otobüsündeki tacizci kameralara yakalandı!
Kocaeli'nde halk otobüsündeki tacizci kameralara yakalandı!
Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması
Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması
Antalya'da Rus turist otelin havuzunda boğularak yaşamını yitirdi!
Antalya'da Rus turist otelin havuzunda boğularak yaşamını yitirdi!
Ailesini Kastamonu'daki baraj göletinde kaybetti! Gözyaşları herkesi ağlattı
Ailesini Kastamonu'daki baraj göletinde kaybetti! Gözyaşları herkesi ağlattı
CHP 'gelin görüşelim' diyerek 8 partiye yargı paketi çağrısı yaptı
CHP 'gelin görüşelim' diyerek 8 partiye yargı paketi çağrısı yaptı
Uyum haftası ne zaman MEB takvimi 2019-2020 eğitim yılı
Uyum haftası ne zaman MEB takvimi 2019-2020 eğitim yılı
Yorumlar