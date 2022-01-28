'Pahalıysa yeme, şükret' diyen Seray Sever elektrik faturasına 'oha' deyip isyan etti: Işıklar içinde mi uyudun?
Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, elektrik faturasına isyan etmesinin ardından bir isyan da Seray Sever'den geldi. Geçen yıllarda hayat pahalılığıyla ilgili açıklamalarıyla tepki çeken Sever'in faturası Twitter'ı yıktı geçti.
Geçtiğimiz günlerde evine 2550 TL elektrik faturası gelen oyuncu Gülse Birsel Instagram hesabından faturayı paylaşarak, “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim. 3+1 düz daire ha burası” sözleriyle isyan etmişti.
Birsel gelen yorumlardan sonra bir paylaşım daha yaparak "Coin madenciliği yapmıyorum. Ev 1000 metrekare değil. Çalışma odam soğuk oluyor orada bir elektrikli ısıtıcı var şu an o kadar kötü bakıyorum ki kendisine..." demişti.
TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Yazın Konuşalım programında oyuncu ve sunucu Seray Sever, 2 yıl önce hayat pahalılığından şikayet edenlere kızan Seray Sever "En azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar patlamıyor. Yanında insanlar ölmüyor." demişti.
İnsanları şükretmeye çağıran Sever "Vatanındasın birazcık da şükretmeyi bilmesi lazım... En azından sağlıklısın. Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor." ifadelerini kullanmıştı.