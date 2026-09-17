Öztürk Yılmaz'dan Yeni Parti bombası: 6 görüşme yaptık, birleşmeyi de konuştuk!

YENİ Parti ile Yenilik Partisi arasında başlayan isim benzerliği tartışması, yeni bir aşamaya taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YENİ Parti’ye gönderdiği isim değişikliği yönündeki tebligatın ardından gözler hukuki sürece çevrilirken, tv100 yayınında tartışmanın perde arkasına ilişkin Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

GÖZLER CUMA SAAT 17.00’YE ÇEVRİLDİ

YENİ Parti'nin isim değişikliği sürecine ilişkin tv100 yayınında sürecin bundan sonra nasıl işleyeceğini anlatan gazeteci Barış Yarkadaş, YENİ Parti’nin önündeki kritik tarihin cuma günü olduğunu ifade etti.

Yarkadaş’ın aktardığına göre YENİ Parti, cuma günü saat 17.00’ye kadar Yargıtay nezdindeki sürece ilişkin tutumunu belirleyecek. İsim değişikliği yapılmaması halinde uyuşmazlığın Anayasa Mahkemesi’nin önüne gitmesi bekleniyor.

AYM’nin de başvurudan itibaren en geç 30 gün içinde karar vermesi öngörülüyor.

OLUMSUZ SENARYODA “DEĞİŞİM PARTİSİ” MASADA

Yarkadaş, YENİ Parti açısından isim konusunda farklı formüllerin de değerlendirildiğini ifade etti.

Buna göre mevcut isme bir ekleme yapılması seçenekler arasında bulunuyor. Ancak Yarkadaş hukuki sürecin YENİ Parti açısından olumsuz sonuçlanması ve mevcut adın kullanılamaması halinde parti yönetiminin kafasındaki alternatif isimlerden birinin “Değişim Partisi” olduğunu belirtti.

ÖZTÜRK YILMAZ: “BEN MÜRACAAT ETTİĞİM İÇİN YARGITAY BU KARARI ALMADI”

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise isim krizinin nasıl başladığına ilişkin tv100’e konuştu.

Yılmaz, tartışmanın kendi başvurusuyla ortaya çıktığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıktı. Yargıtay’ın benzer isim konusunu daha önce de değerlendirdiğini belirterek, “Ben müracaat ettiğim için Yargıtay bu kararı almadı. Yargıtay kararı almıştı zaten. Yargıtay bu isim benzerliğini zaten kabul etmemiş. 2024'te bir karar alınmış. Bu tarihte benim böyle bir karar alındığından haberim bile yok.” şeklinde konuştu.

“BEN MÜRACAATIMI ÇEKSEM DE DURUM DEĞİŞMİYOR”

Yılmaz, isim denetiminin siyasi partilerin kuruluş ve sicil sürecinin bir parçası olduğunu savunarak kendi başvurusunun geri çekilmesinin de tabloyu değiştirmeyeceğini söyledi ve “Alelacele karar alınmış, bir parti kurulmuş; bakmamış etmemişler bile partinin adına. Bir milyon tane kelime var. Benimle ilgili bir konu değil bu. Ben müracaatımı çeksem de durum değişmiyor.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, siyasi partilerin kuruluş sürecinin dilekçeyle İçişleri Bakanlığı'na başvuruyla gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Bakanlıktan belgeyi alıyorsunuz, parti kurulmuş oluyor. Ardından belgeler Yargıtay'a gidiyor ve Yargıtay bu belgeleri inceliyor. Partinin ismini, tüzüğünü, programını... İsim, logo vs. bunlara bakılıyor.” dedi.

“BİZİ DE ÜÇ KEZ UYARDILAR”

Yargıtay’ın benzer kontrolleri yalnızca YENİ Parti açısından yapmadığını savunan Yılmaz, kendi partisinden örnek verdi ve “Bizi 3 kez uyardılar tüzük değişikliğiyle ilgili. Bu sadece Yeni Parti ile ilgili bir mesele değil. Ben partiyi kurduğumda tüzükle ilgili çalışma yapan komitemiz yanlış şeyler yazmış, uyardılar biz de değiştirdik. İsmi, tüzüğü uymuyorsa değiştireceksin. Buna itiraz ne demek?” şeklinde konuştu.

"ÖZGÜR BEY VE HEYETİYLE TOPLAM 6 GÖRÜŞME YAPTIK"

Öztürk Yılmaz’ın tv100’e yaptığı açıklamalardaki en dikkat çekici başlıklardan biri ise iki parti arasında yürütülen temaslar oldu.

Yılmaz, konu ilk gündeme geldiğinde Özgür Özel’e kamuoyu önünde çağrı yaptığını, daha sonra ise doğrudan görüşmeler gerçekleştirildiğini

“Özgür Bey'in görevlendirdiği kişi de geldi, Özgür Bey'le de görüştük, tekrar ardından heyetlerle de görüştük. En son 15 gün içerisinde isim sorununu çözecek bir çözüm önerdik arkadaşlarımızla çalışarak. Kabul ederlerse memnun oluruz, etmezlerse de etmemiş olurlar. Geri dönüşün ne zaman olacağına ilişkin de bir tarih konuşmadık. 6 görüşmemiz oldu şimdiye dek.”

ifadeleriyle paylaştı.

SADECE İSİM DEĞİL, BİRLEŞME DE KONUŞULDU

İki parti arasındaki temasların sadece “Yeni Parti” isminin kullanılıp kullanılmayacağıyla sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı.

Yılmaz, hazırlanan önerinin teknik kısmının yanı sıra olası bir birleşmenin nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin başlıklar da içerdiğini belirtti ve “Teknik boyutu da olan, isim sorununu çözen ve bir birleşme olursa nasıl olması gerektiği konusunda da önerilerimiz oldu. Ben toplumsal muhalefetin birleştirilmesi için elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması için bir neden yok. Tüm misyonum benim muhalefeti birleştirmek." dedi.

Öztürk Yılmaz “Bir birleşme olması halinde YENİ Parti mi yoksa Yenilik Partisi çatısı altında mı gerçekleşecek?” sorusunda ise ayrıntılara girmedi.

“ADAYLIK” VE "MİLLETVEKİLLİĞİ TALEBİ" İDDİALARINA YANIT

Görüşmeler sırasında kendisine genel başkanlık veya cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir talep ya da teklif olup olmadığı da Yılmaz’a soruldu, Yılmaz, “Ben milletvekilliği için bu konuda talebin doğru olmadığını söyledim. Bir parti birleşmesi olursa karşılıklı talepler olur tabii ki, her şey konuşulur. Uzlaşı olur mu, yol haritası olur mu bakılır buna.” dedi.

“GÖRÜŞMEK İSTEMEZLERSE SAYGI DUYARIM”

YENİ Parti’de Öztürk Yılmaz’la görüşmeme yönünde karar alındığı iddiası da tv100 yayınında gündeme getirildi. Yılmaz, söz konusu iddiaya “Bu görüşmeleri isteyen biz değiliz. Karşı taraf bizle görüşmek istemezse benim saygı duymak dışında yapabileceğim hiçbir şey yok. Onların kendi takdiridir. Görüşmeler devam ederse muhalefet olarak herkes faydalanır. Alacakları karara sonsuz saygı duyuyoruz.” dedi.

KILIÇDAROĞLU İDDİASINA DA YANIT VERDİ

Öztürk Yılmaz son olarak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Yılmaz,

“Kendisiyle bayram seyranlarda nezaket görüşmeleri dışında 5-6 aydır hiçbir görüşmem olmadı"

dedi.