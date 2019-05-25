Öztrak: İmamların sandık kurullarında görevlendirilmesi konusunda açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) imamları sandık kurullarında görevlendireceği iddiası ile ilgili olarak, "Bu konu YSK'ya sorulmuş ve YSK da buna sanıyorum olumlu cevap vermiş. İmamlar da 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarıdır, dolayısıyla bizim buna herhangi bir itirazımız olmaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiğini ifade eden Öztrak, bir yanda derin bir ekonomik kriz, diğer yanda jeostratejik risklerin olduğunu söyledi. Bu kriz ve risklere çözüm bulması gereken iktidarın, mevcut risklere bir de siyasi riskleri eklediğini savunan Öztrak, "31 Mart'tan sonra iktidar sandıkla geldiği İstanbul'dan sandıkla gitmeyi içine bir türlü sindiremedi" dedi.

'Bir takım korsan ifadelerle karşılaştık'

Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili, " Gerekçesiz bir kararla 1950’den bu yana oluşan tüm seçim hukuku ve içtihatlar çöpe atıldı. Daha önce 6 Mayıs’ta açıklanan kısa kararda seçimin iptal gerekçesi sandık kurullarında memur üyelerinin eksikliğiydi. Biz de gerekçeli kararda bu memur üyelerin ve memur başkanların eksikliğinin seçim sonuçlarını nasıl etkilediği konusunda delillerin yer almasını bekliyorduk. Ama bunun yerine kısa kararda sözü bile geçmeyen birtakım korsan ifadelerle gerekçeli kararda karşılaştık" diye konuştu.

'Fatura 82 milyona çıkıyor'

Dünyanın hiçbir yerinde bir cumhurbaşkanının belediye başkanlığı seçimi için bu kadar kendini ortalara atmayacağını söyleyen Öztrak, "39 ilçede miting yapacaklarını söylediler. Madem böyle seviyelerde siyaset yapacaklar ortakları ile birlikte çıksınlar seçim meydanlarına. Bakalım bu iftira ve hakaretleri seçim meydanlarında kaç kişi dinleyecek, kaç kişi alkışlayacak " dedi.

'52 günü kaybettik'

1 Nisan'dan bu yana 52 günün geçtiğini hatırlatan Öztrak "Ülke, ekonomi krizde biz koskoca bir 52 günü kaybettik. İşsizlik ve pahalılık altında milletimiz zaten eziliyordu, şimdi fatura giderek daha da ağırlaşıyor. 1 Nisan’dan gerekçeli kararın açıklandığı 22 Mayıs’a kadar TL dolar karşısında yüzde 10 değer yitirdi. Kendi ligimizde en fazla değer yitiren para TL oldu. Daha önce Arjantin’in arkasındaydık şimdi onu da geçtik. Faizler 5 puan birden artarak yüzde 26 oldu. Şirketler 120 milyar TL kur farkı zararı yazdı. Borsadaki şirketlerin piyasa değerindeki düşüş ise 86 milyar TL, tüketici güveni tarihi diplerde. Bunların her birinin bizlere üretim, işsizlik ve enflasyon cinsinden çok ciddi faturaları olacak" diye konuştu.

'İmamlara itirazımız olmaz"

Bir gazetecinin YSK’nın kamu görevlisi listesine imamları da eklediği, imamların sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapacağı iddiasıyla ilgili sorusuna Öztrak, "Bu konu YSK’ya sorulmuş ve YSK da buna sanıyorum olumlu cevap vermiş. İmamlar da 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarıdır, dolayısıyla bizim buna herhangi bir itirazımız olmaz" diye cevap verdi.