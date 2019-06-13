Ozon tedavisi hangi hastalıklarda uygulanır işte inanılmaz faydaları
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yalçın ozon tedavisi hakkında bilgi vererek bu tedavi yönteminin mikropları öldürerek enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci artırdığından bahsetti.
Son yıllarda hastalıkların tedavisinde rutin yöntemlere yardımcı olarak tercih edilen ozon terapisi, oksijenin triatomik ve kararsız bir formu olan ozon kullanılarak uygulanır. Oksijen terapisi olarak da adlandırılan bu tedavi; deri hastalıklarından enfeksiyon hastalıklarına kadar birçok durumda hekimlerin önerileri doğrultusunda tedavi sürecinin önemli bir kısmını oluşturabilir.
Ozon tedavisi, canlanan bağışıklık sistemi etkisi ile mikropları öldürerek enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci arttırır, eklem ağrılarında ve kas rahatsızlıklarında iyileşme sağlar, beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir, ferahlatıcı etkisiyle depresyon ve anksiyete tedavisinde olumlu etkisi vardır.
Yan etkisi var mıdır?: Ozon tedavisinin yan etkisi olmadığını belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Görevlisi Ümit Yalçın, ozon tedavisinin tek başına veya diğer tedavilere ek olarak uygulanan, tamamlayıcı destek tedavisi olduğunu söyledi.
Ozon tedavisinin faydaları nelerdir?:
- Ozon tedavisi ile deride artan kan dolaşımıyla birlikte cilt yenilenir
- Bağışıklık sistemini güçlendirir
- Yaygın mevsimsel ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep olan hastalıklara karşı direncinizi arttırır
- Damarlar, kan ve lenf sistemi temizlenir
- Canlanan bağışıklık sistemi etkisiyle mikropları öldürerek enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci arttırır